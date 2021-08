Svelati gli incassi da urlo di Amouranth, una delle streamer più seguite su Twitch

Che i grossi partner di Twitch guadagnassero tanto era cosa nota, ma le cifre incassate da Amouranth ogni mese sono da capogiro. La stessa streamer ha pubblicato sui suoi canali social ufficiali dei dati precisi riguardanti i guadagni mensili.

Stando alle parole della streamer, i suoi incassi mensili ammonterebbero a ben 1,3 milioni di dollari. Ovviamente questi numeri da capogiro non fanno riferimento solo ed esclusivamente agli introiti derivati dagli abbonamenti (dalle informazioni disponibili nelle dirette si parla di circa 21.000 sub mensili) e dalle donazioni sulla piattaforma di streaming, ma anche alle attività esterne alla piattaforma come il profilo OnlyFans, il quale sembra essere la principale fonte dei guadagni della streamer con una quantità di iscritti che le permette ricevere più di un milione di dollari ogni mese. Tra le varie fonti di denaro per Amouranth troviamo anche Patreon, TikTok, YouTube, Fansly e Twitter, sebbene ciascuna di queste piattaforme le consenta di guadagnare davvero poco se confrontato agli introiti di OnlyFans.

Vi ricordiamo che le controverse pratiche di ASMR di Amouranth hanno di recente dato un incredibile boost non solo al suo profilo OnlyFans ma anche al canale Twitch, il quale aveva già registrato una crescita sensibile in concomitanza con l'arrivo sulla piattaforma delle cosiddette "Hot tub stream", ovvero dirette che si svolgono su spiagge o all'interno di piscine di vari tipi, forme e dimensioni.

A proposito, sapevate che qualcuno ha tentato di dar fuoco alla casa di Amouranth?