Svelati il numero di squadre di EA Sports FC e l'anno d'uscita di Dragon Age Dreadwolf

L'ultimo report finanziario di Electronic Arts include tantissimi riferimenti ai prossimi prodotti pubblicati dall'azienda, inclusi l'atteso EA Sports FC e Dragon Age Dreadwolf.

Stando a quanto dichiarato dal colosso dell'industria videoludica, all'interno del pacchetto iniziale dell'erede di FIFA troveremo un totale di 19.000 calciatori su licenza, 700 squadre, 30 campionati e più di 300 partner da tutto il mondo. EA ha anche confermato che il lancio di FIFA 23 è stato un successo incredibile, al punto da aver superato gli incassi totali di FIFA 22 in soli sei mesi, segnando un nuovo record per la serie sportiva.

Passando invece alle altre produzioni Electronic Arts, apprendiamo che sia il prossimo Skate che Dragon Age Dreadwolf non vengono annoverati fra i giochi in arrivo entro la fine dell'anno fiscale e, di conseguenza, è altamente improbabile che possano arrivare prima della seconda metà del 2024. Sembrerebbe inoltre che l'azienda abbia ben due giochi ancora da annunciare ed in uscita nel corso del prossimo anno: si tratterebbe di un racing game e di uno sportivo, sebbene non vi siano ulteriori dettagli in merito.

