Svelati nuovi dettagli su personaggi e gameplay di Black Clover Quarter Knights

ha diffuso nuovi dettagli sui personaggi e sulle principali meccaniche di gameplay di, in arrivo nel 2018 su PlayStation 4 e PC Windows.

In questo magico gioco d’azione e combattimenti, i giocatori potranno vestire i panni dei propri personaggi preferiti per partecipare a una serie di avvincenti battaglie in squadre di quattro membri, in cui ciascun personaggio avrà un proprio ruolo! Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato oggi maggiori dettagli su Black Clover Quarter Knights.

Ciascun personaggio nel gruppo supporterà il combattimento in molti modi diversi. I personaggi con il ruolo Mischia attaccheranno con potenti magie, infliggendo molti danni nei combattimenti ravvicinati. Il ruolo Distanza è molto efficace nei combattimenti dalla distanza con la possibilità di infliggere colpi molto potenti, se il proprio personaggio è ben posizionato su una collina. Per supportare la squadra, il personaggio con il ruolo Barriera potrà aumentare le abilità dei propri compagni, mentre quello Guaritore aiuterà la squadra con magie guaritrici.



Personaggi giocabili

In Black Clover Quarter Knights, tutti i personaggi avranno abilità e capacità specifiche. Asta, un personaggio dal ruolo Mischia, è davvero abile nel correre lungo le mura ed eliminare le magie lanciate dai nemici con un solo colpo! Yuno e Gauche hanno entrambi un ruolo Distanza. Yuno ha un’elevata mobilità in aria e Gauche esegue colpi da posizioni elevate e grandi distanze sfruttando il suo specchio. Noelle è un personaggio di tipo Barriera Guaritrice e protegge i propri compagni di squadra con una potente magia di fuoco. Come personaggio Guaritore, Mimosa combatte con varie magie, come la magia di recupero "Dream Healing Flower Basket" e la magia trappola "Maiden's nursery bed".



Ma l’esperienza di gioco di Black Clover Quarter Knights è molto più di combattimenti di squadra 4 contro 4. Si potranno impostare varie regole, come “Area Controlling Fight” in cui la squadra accumula potere magico negli anelli magici! Inoltre, le battaglie diventeranno sempre più strategiche, grazie alle abilità di ciascun personaggio giocabile.