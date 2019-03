Svelati nuovi personaggi e le Giant Boss Battle di Dragon Star Varnir

Gli sviluppatori di Dragon Star Varnir svelano nuovi personaggi e stili di gioco: Dragon Core e il Giant Boss Battle. Il Dragon Core system permette ai giocatori di divorare draghi e ottenere abilità speciali che possono essere utilizzate durante la battaglia...

Le Giant Boss Battle sono un'altra emozionante caratteristica che permetterà a te, e a un gruppo di amici, di combattere contro mostruosi draghi! Scopri le descrizioni dei nuovi personaggi, del Dragon Core e delle Giant Dragon Battle qui di seguito:

Karikaro

Una strega bizzarra e un po' civetta. Spesso è difficile dire se agisce senza logica o per impulsività. Ha paura che la morte si avvicini rapidamente a causa del superamento dell'età media delle streghe più anziane. Ama cucinare, ma il suo stile di cucina può produrre...risultati interessanti.

Laponette

È graziosa ma sembra sempre malinconica. Possiede il potere magico della chiaroveggenza e può vedere il triste futuro di coloro che tocca e per questo odia il suo potere. Non vuole essere coinvolta in persone di cui non si fida. È particolarmente intimidita dagli uomini.

Charlotta

Una misteriosa ragazza che sostiene di essere una terribile Strega della Leggenda. Secondo lei, è la responsabile del massacro noto come il Carnival of Death in cui hanno perso la vita più di 100 streghe circa una decina di anni fa.

Dragon Core

Durante la battaglia, i giocatori possono inghiottire un drago utilizzando l'abilità Devour. Una volta che il drago viene divorato, ottieni il suo Dragon Core - un albero delle abilità che assegna ai personaggi nuove abilità e bonus. Il Dragon Core è un sistema unico che consente ai giocatori di esplorare 126 possibili combinazioni di Dragon Core! Ogni volta che selezioni il drago da divorare, viene indicata una percentuale di successo. Indebolisci il nemico per aumentare le tue possibilità! Assicurati di usare diversi membri del gruppo, perché ogni Dragon Core divorato sarà disponibile solo per il membro del party che ha divorato con successo il nemico.

Giant Boss Battle

Preparati a una giant dragon battle in cui i draghi occupano tutti e tre i livelli! Focalizza i tuoi attacchi verso specifiche parti del corpo per disattivare gli attacchi e persino sconfiggere temporaneamente i boss, cambiando così le sorti della battaglia!