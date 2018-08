Svelati i primi dettagli sulla PES League 2019, iscrizioni al via il 20 settembre

Konami ha svelato i dettagli della prossima stagione della PES League 2019, che inizierà il 20 settembre 2018. PES League è il torneo eSports dove i giocatori di PES 2019 provenienti da tutto il mondo possono competere in sfide sia in eventi fisici che online, e che si concluderà con le PES League World Finals 2019.

Le modalità che saranno disponibili in questa stagione includono l’1v1 ed il 3v3 – riproponendo la formula dell’anno scorso che ha riscosso grande successo. Anche la modalità myClub farà parte del processo di selezione, ulteriori dettagli saranno annunciati all'inizio della stagione. Le selezioni per le PES League World Finals 2019 inizieranno con le iscrizioni che si apriranno il 20 settembre. Le sfide online inizieranno per l’1v1 il 20 settembre e saranno disponibili su PlayStation 4, Xbox One e PC. Le sfide 3v3 CO-OP inizieranno subito dopo.

Un cambiamento rispetto allo scorso anno sarà l’aggiunta di una nuova fase di qualificazioni nazionali. Successivamente alle iniziali sfide online che avranno inizio a settembre, ci saranno dei campionati nazionali con delle finali prima di passare alle finali continentali. Queste nuove tappe permetteranno ai giocatori più abili di avere maggiori chance di qualificarsi e che ogni nazione sia rappresentata dai migliori giocatori di PES 2019. Un’altra novità per quest’anno è una gestione rinnovata per i premi guadagnati nelle finali continentali e mondiali, che aumenteranno, in termini di valore, legandosi al numero di partite fatte ed al tempo trascorso all’interno di una competizione.