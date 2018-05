Svelati i protagonisti del Super Smash Bros. Switch Invitational dell'E3

Come sappiamo, Nintendo ha intenzione di mostrare il nuovo capitolo della saga Super Smash Bros. all'E3 di giugno.

Il punto focale della presentazione sarà il Super Smash Bros. Invitational 2018 in cui otto dei più talentuosi giocatori di Super Smash Bros. di tutto il mondo si daranno battaglia per la prima volta su Switch.

Ecco il curriculum degli otto campioni che parteciperanno:

MkLeo - Un professionista di Super Smash Bros. Wii U dal Messico. È stato il campione di GENESIS 4 e GENESIS 5. Inoltre, è stato anche il campione EVO Japan 2018.

ZeRo - Un professionista Super Smash Bros. Wii U dal Cile. È stato il campione di EVO 2015 e GENESIS 3. Ha anche vinto il Super Smash Bros. Invitational nel 2014.

Armada - Un professionista di Super Smash Bros. Melee dalla Svezia. È il campione di GENESIS 2 e due volte campione di GENESIS 4.

Abadango - Un professionista Super Smash Bros. Wii U dal Giappone. È stato il secondo classificato all'EVO Japan nel 2018. Si è inoltre classificato tra i primi cinque all'EVO 2016 e GENESIS 4.

Plup - Un giocatore professionista Super Smash Bros. Melee dalla Florida. È stato campione di GENESIS 5.

Mr. R - Un professionista Super Smash Bros. Wii U dai Paesi Bassi. È stato secondo classificato di EVO 2015.

Lucky - Un giocatore professionista Super Smash Bros. Melee dalla California. Si è classificato tra i primi cinque in EVO 2017 e in GENESIS 5.

Mang0 - Un giocatore professionista Super Smash Bros. Melee dalla California. Campione EVO 2014.

Come abbiamo ricordato, ognuno di questi giocatori giocherà a Super Smash Bros. su Nintendo Switch per la prima volta in questo evento. L'evento, però, ospiterà anche il campionato mondiale di Splatoon 2. Questo inizierà lunedì 11 giugno dalle 15:30 alle 18:00 (Pacific Time). Le finali, invece, si terranno il giorno seguente martedì 12 giugno immediatamente seguite dal torneo Super Smash Bros. Invitational 2018.