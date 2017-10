Svelati i requisiti di sistema di Final Fantasy XV Windows Edition

ha finalmente svelato i requisiti di sistema di, l'edizione del gioco prevista per Personal Computer.

Le informazioni sono state pubblicate sulla pagina dedicata nel Windows Store. Ecco a voi:

Requisiti Minimi

Windows 10 con DirectX 11

8GB RAM

Intel Core i5-2400 (3.15ghz) o AMD FX-6100 (3.3ghz) CPU

Geforce GTX760 o GPU equivalente



Requisiti Raccomandati

Windows 10 con DirectX 11

16GB RAM

Intel Core i7-3770 (3.4ghz) o AMD FX-8350 (4.0ghz) CPU

Nvidia GTX 1060 o GPU equivalente

Cosa ve ne pare? I vostri PC sono pronti ad accoglierlo? I requisiti riportati sembrano in linea con quelli richiesti dalla maggior parte dei prodotti tripla A pubblicati, o in arrivo, su PC in questo periodo. In passato, il director Hajime Tabata ha rivelato che la risoluzione 4K e i 60fps sono irraggiungibili persino con una Nvidia GeForce 1080ti.

In ogni caso, mancano ancora molti mesi alla pubblicazione, per cui c'è tutto il tempo di ottimizzare ulteriormente il titolo. Final Fantasy: Windows Edition uscirà su PC nel corso del 2018.