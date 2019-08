Svelati i requisiti di sistema per Wasteland 3 su PC

Manca ancora un po' all'uscita di Wasteland 3, ma il gioco di inXile è sicuramente tra i più attesi nel panorama videoludico. Purtroppo però recentemente Wasteland 3 è stato rimandato e non vedrà la luce prima della primavera del 2020.

Nel frattempo però i fan che lo attendono hanno di che rallegrarsi, visto che sulla pagina prodotto di Steam sono finalmente apparsi i requisiti di sistema per la versione PC del gioco, e non sembrano affatto proibitivi, soprattutto per quanto riguarda quelli minimi.

Si parla infatti di:

processore e sistema operativo a 64 bit

sistema operativo Wndows da 7 a 10

Intel Core i5 2500K o equivalente

8 GB di RAM

Scheda Video NVIDIA GeForce GTX 760 o Radeon HD 7970

55 GB di spazio disponibile su disco

Per quanto riguarda i consigliati invece, si richiede sempre un processore e un sistema operativo a 64 bit, lo stesso sistema operativo e la stessa quantità di spazio su disco di cui sopra, e poi:

Processore Intel i5-4590 o equivalente o superiore

16 GB di RAM

Scheda video NVIDIA GTX 970 o AMD 290 (o equivalente, o superiore)

Che ne pensate? Quanto attendete il ritorno del titolo di inXile? Nel frattempo per approfondire sul gioco potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Wasteland 3 in occasione della Gamescom 2019.