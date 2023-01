Svelati i team partner per PUBG Esports 2023: avranno uno slot alle Global Series

Dopo avere svelato i piani esport per PUBG Mobile, Tencent conferma che anche il titolo principale su computer e console vedrà novità per il 2023, in particolare l’avvio del programma di team partner per PUBG Esports. Le squadre selezionate riceveranno vari vantaggi per tutto l’anno.

Questo è il primo anno in cui PUBG Esports conterà su un Global Partner Team Program, simile a quello visto in altri titoli esport come VALORANT nel VCT. Le squadre selezionate riceveranno vantaggi finanziari e uno slot garantito nelle PUBG Global Series, ma come sono state scelte? Il publisher KRAFTON ha considerato tre fattori chiave: governance, fandom e storia.

La prima consiste nella stabilità dell’organizzazione e nel suo impegno futuro per la scena esport; la seconda, naturalmente, viene determinata dal valore del team per la community e della sua presenza globale, ovvero del pubblico che può portare a seguire PUBG; la terza, infine, rappresenta la storia e la struttura della società nel settore.

I team non partner potranno comunque partecipare agli eventi PUBG Esports nel 2023 attraverso le qualificazioni. Ma quali sono, dunque, i partner ufficiali di PUBG? Li trovate di seguito:

Four Angry Men

17Gaming

FaZe Clan

Gen.G

NAVI

Patrichor Road

Soniqs

Twisted Minds

Date le diverse origini di questi team partner globali, ciò garantirà una grande varietà di team e la possibilità di raggiungere un pubblico più ampio con le competizioni battle royale.

Parlando di PUBG Mobile, sapevate che il titolo ha generato 9 miliardi di dollari in ricavi dal lancio?