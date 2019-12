Svelato l'Avatar System di Humankind, il nuovo gioco strategico SEGA

Ieri sera in occasione dei The Game Awards è stato pubblicato il secondo trailer di Humankind, nuovo strategico targato SEGA. In Humankind, unirai culture diverse man mano che avanzi nel corso delle epoche per creare una civiltà unica, come lo sei tu.

Il tuo obiettivo è accumulare quanta più fama - o infamia - possibile. Il viaggio conta più della destinazione e nessuna grande azione passerà inosservata.

Cosa c’è di nuovo nel trailer?

Da quando abbiamo annunciato Humankind ad agosto alla Gamescom, abbiamo ricevuto domande come "Con che personaggio giocheremo? Un re o una regina della storia?"

Oggi ottieni la risposta: potrai giocare con un avatar che creerai, personalizzerai e con cui potrai avere un grande impatto sull'umanità! Il tuo Avatar - no, non è blu e non è alto un metro e ottanta - si evolverà visivamente nel corso del gioco in base al modo in cui giocherai, ai risultati che guadagnerai e al modo in cui svilupperai le tue culture e le tue civiltà.

Potrai salire di livello con il tuo leader tramite un sistema di meta-progressione per sbloccare look personalizzati che potrai sfoggiare di fronte ad estranei, amici ed in frenetiche partite multiplayer fino a 8 giocatori. Abbiamo anche offerto un rapido assaggio di battaglie navali e terrestri. Sarà pubblicato molto di più il prossimo anno. Ma per ora, rimane solo una domanda: quale sarà la tua storia?