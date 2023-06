C'è chi gioca solo a Call of Duty su PlayStation: un milione di persone nel 2021!

Mentre Microsoft prova a sminuire il valore di Call of Duty per PlayStation, emergono dati molto interessanti sullo sparatutto nella sua versione per console di casa Sony.

In una lettera inviata da Jim Ryan alla Federal Trade Commission e pubblicata online nel corso delle ultime ore, possiamo leggere che solo nel 2021 ha superato il milione il numero di giocatori PlayStation che si è limitato ad avviare un episodio di Call of Duty. Questo significa che esiste un quantitativo cospicuo di utenti la cui libreria è costituita al 100% dai capitoli dello sparatutto.

In aggiunta a queste informazioni, il numero uno di Sony PlayStation rivela che, sempre nel 2021, circa 14 milioni di videogiocatori hanno trascorso il 30% del loro tempo in game su uno dei tanti Call of Duty disponibili sul mercato e per 6 milioni l'FPS rappresenta il 70% delle attività di gioco. Secondo i dati forniti da Jim Ryan, il giocatore medio ha trascorso 116 ore sui server dello shooter nel corso dell'anno.

Insomma, questi dati vanno in conflitto con le ultime dichiarazioni sul franchise fatte dagli analisti di Microsoft, secondo i quali la serie non sarebbe tanto speciale.

In attesa di ulteriori dati che possano aiutare a comprendere meglio la reale importanza dell'IP, vi ricordiamo che PlayStation 5 ha doppiato Xbox Series X|S nel 2022 per quello che riguarda le console vendute.