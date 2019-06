E se fosse stato svelato il nuovo lottatore di Super Smash Bros. Ultimate?

Dopo l'arrivo del personaggio di Joker di Persona 5 in Super Smash Bros. Ultimate, i tempi sono maturi per l'annuncio di quello che sarà il nuovo lottatore scaricabile come DLC nell'apprezzatissimo picchiaduro di Nintendo, o perlomeno è ciò che chiedono i fan a gran voce.

Nelle ultime ore si sta facendo strada un rumor particolarmente interessante, lanciato da shinobi602 su ResetEra, il quale già in passato si era dimostrato attendibile indovinando l'ambientazione norrena di God of War prima che venisse annunciata, ed altri dettagli su giochi come Mass Effect Andromeda, Spider-Man, The Last of Us 2 e lo stesso Super Smash Bros. Ultimate, prevedendone il reveal nel Direct di Marzo 2018.

Sappiamo che entro febbraio 2020 dovranno arrivare quattro altri nuovi personaggi nel roster del gioco, ottenibili singolarmente oppure con il Fighter Pass, ed il primo di essi, stando a quanto dichiarato dall'insider, potrebbe essere Banjo, dal celebre franchise di Banjo-Kazooie.

"È da un po' che non vediamo Banjo. Spero che ci aspettino schiaccianti novità", ha scritto shinobi, laddove "schiaccianti" è la traduzione di "smashing", evidente gioco di parole in riferimento al gioco.

Ovviamente specifichiamo che si tratta di un rumor, per cui prendete la notizia per quello che è, eppure non stupirebbe più di tanto un'aggiunta del genere, viste le recenti collaborazioni e i ritrovati buoni rapporti tra Nintendo e Microsoft, dopo l'arrivo di Minecraft e soprattutto Cuphead su Nintendo Switch.

A voi farebbe piacere?