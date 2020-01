Svelato Solomon Program, un nuovo RPG strategico di Konami a base di mostri

Attraverso le pagine del mensile giapponese CoroCoro Comic è stato svelato Solomon Program (titolo provvisorio), un nuovo RPG strategico nel quale i giocatori saranno chiamati a controllare e combattere dei mostri. Lo studio responsabile non è stato menzionato, ma Gematsu fa notare che a dicembre Konami ha registrato un marchio con lo stesso e identico nome.

Gli screenshot visibili sul magazine lasciano intravedere i tasti A e B di Nintendo Switch, suggerendo che la console ibrida potrebbe essere la piattaforma di destinazione, oppure una di esse. Stando a quanto è possibile leggere sul magazine, il design dei mostri è estremamente variegato, e ricorda lo stile di produzioni come Pokémon, Yu-Gi-Oh e Digimon. Le meccaniche che contraddistinguono le battaglie non sono state svelate nel dettaglio, ma riprendono quelle tipiche degli RPG strategici.

Al momento non sono disponibili altre informazioni, né tantomeno un annuncio ufficiale da parte di Konami. Gematsu riporta che verrà allegata una demo di Solomon Program a MiraCoro Comic Ver. 2, un numero speciale di CoroCoro Comic in uscita il prossimo 17 gennaio, quindi è probabile che dovremo attendere fino ad allora per saperne di più. È stato infine confermato il lancio di un fumetto basato sul gioco.