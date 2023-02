Svelato l'Xbox Controller Edizione Speciale Stellar Shift, già in preordine su Amazon

La famiglia degli Xbox Wireless Controller continua ad allargarsi per andare incontro ai gusti estetici di qualsiasi videogiocatrice e videogiocatore. Pochi giorni dopo la presentazione della variante Deep Pink, è emerso in rete anche il nuovo Stellar Shift in Edizione Speciale.

Sebbene Microsoft non abbia ancora effettuato una presentazione ufficiale, sulle pagine di diversi rivenditori europei - incluso Amazon Italia - è già apparsa la scheda per il preordine dell'Xbox Wireless Controller Edizione Speciale Stellar Shift, il cui lancio sul mercato è previsto per il 17 febbraio 2023. Questa particolare variante del pad di casa Microsoft si distingue per una luminosa quanto surreale tonalità cangiante blu/viola e per un'impugnatura gommata viola dotata di un motivo a spirale, quest'ultima una vera e propria novità per il mondo dei controller Xbox.

Se siete interessati, potete già preordinarlo su Amazon.it al prezzo di 64,99 euro, con consegna prevista a partire dal 21 febbraio 2023. Esattamente come tutti gli altri Xbox Wireless Controller, anche quest'Edizione Speciale Stellar Shift è equipaggiata con una croce direzionale ibrida, delle impugnature antiscivolo sui grilletti e i pulsanti dorsali, un connettore jack da 3,5 millimetri e una porta USB-C. La tecnologia bluetooth consente inoltre di collegarlo ad un'ampia varietà di dispositivi, ossia Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows e dispositivi mobili Android e iOS.