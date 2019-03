Sviluppare Fallout 76 è stato molto difficile, ammette Todd Howard

Il produttore esecutivo di Bethesda Game Studios, Todd Howard, coglie al volo l'occasione offertagli dai giornalisti di USgamer per rompere un silenzio mediatico durato mesi e offrire il suo punto di vista su Fallout 76 per rispondere alle critiche che hanno accompagnato il titolo all'uscita e nel periodo post-lancio.

"Sapevamo che avremmo avuto un sacco di problemi con questo gioco e che sicuramente ne avevamo già alcuni", ha esordito senza giri di parole Howard prima di aggiungere che "con alcuni di questi problemi, risolversi è stato molto più difficile di quanto ci aspettassimo. Era un progetto molto diverso per noi, era una cosa inedita".

Quanto alle probabili cause che hanno portato Bethesda a non rispettare le promesse fatte ai propri appassionati e questi ultimi a tempestare Fallout 76 di recensioni negative, Todd Howard ha specificato che "abbiamo affrontato molte difficoltà durante lo sviluppo e talvolta queste difficoltà si sono viste sullo schermo, e non avremmo mai voluto vederle. Abbiamo ampliato il team di sviluppo, ora abbiamo quattro diversi studi in Nord America... e questo è stato un gioco che ha coinvolto davvero un sacco di persone, con quattro studi che si uniscono per lavorare a un medesimo progetto".

Piuttosto che abbandonare Fallout 76 al suo destino, Todd Howard e gli autori degli studi Bethesda al suo seguito stanno cercando di riguadagnare credibilità agli occhi dei propri fan attraverso una serie di aggiornamenti e di espansioni gratuite che, come nel caso dell'ultimo update di Wild Appalachia, dovrebbero contribuire a stemperare i toni della polemica.