Sviluppare su Stadia sarà facile come su PlayStation e Xbox, secondo Google

Intervistato da Eurogamer.net a margine del keynote di Google Stadia alla GDC 2019, il vice-presidente della divisione di Big G dedicata al nuovo servizio di game streaming, Majd Bakar, ha spiegato che l'accessibilità alla piattaforma sarà tale da rendere davvero molto semplice lo sviluppo di titoli sul nuovo sistema.

"Stiamo aiutando gli sviluppatori fornendo loro tutti gli strumenti utili per creare su Stadia", ha esordito l'alto dirigente di Google aggiungendo subito dopo che "sviluppare su Stadia è davvero un altro obiettivo per loro, insieme agli strumenti esistenti in termini di Visual Studios e a tutti gli ultimi strumenti e i software che stanno integrando nel loro flusso di lavoro".

Secondo quanto illustrato da Bakar, quindi, "lo sviluppo su Stadia è semplice come quello su piattaforme PlayStation e Xbox": per aprirsi ulteriormente al pubblico e dar modo agli sviluppatori di cimentarsi con l'hardware del nuovo sistema videoludico basato interamente su un'infrastruttura in cloud, Google ha deciso di mettere in piedi lo Stadia Games and Entertainment, lo studio presentato dall'ex ideatrice di Assassin's Creed Jade Raymond dal palco del keynote dell'ultima edizione della Game Developers Conference di San Francisco.

Su queste pagine trovate anche un articolo di approfondimento su prestazioni e latenza di Google Stadia, il tutto nell'attesa di conoscere le tempistiche di lancio del nuovo servizio di game streaming, i prezzi degli eventuali piani in abbonamento collegati alla piattaforma e i videogiochi che ne accompagneranno l'uscita nella seconda metà del 2019.