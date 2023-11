Sviluppare Star Ocean The Second Story R è stato piuttosto complicato, rivela Gemdrops

Nella nostra lista dei motivi per cui dovreste giocare a Star Ocean The Second Story R vi abbiamo parlato dell'egregio lavoro svolto da Gemdrops per riportare alla luce il classico JRPG originariamente pubblicato nel 1998.

Riuscire a donare nuova linfa vitale al ruolistico di Square-Enix non è di certo stato un lavoro semplice. Come confermato da Yuichiro Kitao di Gemdrops nel corso di una recente intervista concessa a Siliconera, i primi intoppi sono stati di tipo tecnico, dal momento in cui il materiale in possesso del team di sviluppo era piuttosto anziano e, soprattutto, incompleto.

"Poiché il mateirale in nostro possesso per il titolo precedente risalivano a 25 anni fa, non era in uno stato completo e conteneva solo frammenti di informazioni. Per questo motivo, abbiamo dovuto compilare i documenti e gli asset rilevanti mentre giocavamo alla versione originale per PS1 e alla versione per PSP. Allo stesso tempo, abbiamo anche analizzato il materiale della versione originale e i contenuti riproposti. All'inizio c'erano pochi progetti e concept art esistenti, quindi una quantità considerevole è stata creata di recente o realizzata facendo riferimento alle informazioni raccolte dalle nostre partite ai titoli di Star Ocean".

