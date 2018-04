Svilupparty 2018: Beyond the Sky è un'avventura punta e clicca cupa e onirica

Il team Iperurania Arts presenterà allo Svilupparty 2018 il promettente Beyond the Sky, un'avventura punta e clicca dai toni cupi e onirici fortemente basata su enigmi logici tipici dell’epoca d’oro del genere.

La protagonista della storia è Selene, una ragazza che sogna di raggiungere la Luna. Una notte, ingannata da un oscuro figuro, si ritroverà perduta in una foresta. Solo imparando ad andare oltre le apparenze riuscirà a realizzare il suo sogno. Beyond the Sky offrirà difficili enigmi logici ben integrati con la storia, una narrazione profonda, uno stile grafico unico e un’atmosfera eterea. Potete farvi un'idea ben precisa al riguardo guardando il trailer che trovate in apertura di notizia. Sul sito ufficiale, invece, è disponibile al download una demo.

Vi ricordiamo che lo Svilupparty 2018 si svolgerà dal 18 al 20 maggio a Bologna. L'evento, promosso da IPID (Italian Party of Indie Developers) e Archivio Videoludico della Cineteca di Bologna, ha l'obiettivo di celebrare il lavoro degli sviluppatori italiani.