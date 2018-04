Svilupparty 2018: ecco Blood Opera Crescendo, avventura realizzata con RPG Maker

Tra i giochi presenti allo Svilupparty 2018 ci sarà anche Blood Opera Crescendo, avventura grafica realizzata con RPG Maker con meccaniche ispirate a Phoneix Wright, nelle quali gli interrogatori rivestiranno un ruolo molto importante.

Blood Opera Crescendo è un'avventura grafica ambientata in una cittadina austriaca immaginaria del 18° secolo. Nei panni dell'ex direttore d'orchestra e talentuoso compositore Heinrich Steiner, il giocatore dovrà far luce su una serie di raccapriccianti omicidi rituali, dove i corpi delle vittime vengono trasformati in strumenti musicali funzionanti da un misterioso assassino.

Stando alle parole dello studio italiano dietro il progetto, Kibou Entertainment, Blood Opera Crescendo cercherà di spezzare i "limiti" di RPG Maker MV con uno stile grafico curato, una storia appassionante e meccaniche di gioco ispirate a serie di successo come Phoenix Wright. Durante il gioco si dovranno affrontare una serie di interrogatori che, se mal gestiti, porteranno al game over.

Kibou Entertainment nasce nel 2016 dai sogni di due "non più così giovani" ragazzi che hanno da sempre inseguito il sogno di creare giochi in grado di regalare nuove esperienze. I punti di riferimento del team sono lee grandi saghe videoludiche provenienti dal Giappone, con il loro connubio unico di gameplay, ambientazione e personaggi dal ricco background. The Last Summer è il titolo del primo gioco pubblicato dallo studio nel 2017.