Svilupparty 2018: ecco God Slayer, Hack ‘n' Slash in pixel art ispirato a Dark Souls

La nuova edizione di Svilupparty verrà ospitata a Bologna dal 18 al 20 maggio, e tra i giochi presenti all'evento ci sarà spazio anche per God Slayer, interessante Hack ‘n’ Slash in pixel art ispirato a Dark Souls. Il gioco è realizzato dal team Fallen Flag Studio.

God Slayer si divide essenzialmente in due fasi: una parte esplorativa nella quale il giocatore può interagire con vari personaggi e collezionare potenziamenti, e una parte di combattimento nella quale bisognerà affrontare diversi boss con tutti i mezzi a nostra disposizione.

"Siamo sempre stati appassionati di videogiochi ed il nostro sogno ci ha portato a studiare all'Università per arrivare dove siamo ora. Abbiamo sempre voluto far parte della community indie e, dopo 6 mesi di lavoro, pensiamo di poter introdurre il nostro progetto. Il gioco che portiamo è ispirato ad uno dei nostri titoli preferiti, Dark Souls, abbiamo voluto creare la nostra chiave di lettura in 2D e speriamo di intrigarvi con i diversi boss e un mondo misterioso." dichiarano i ragazzi di Fallen Flag Studio.

Nell'attesa che il gioco riceva una finestra di lancio definitiva, possiamo dare una prima occhiata a God Slayer nel trailer riportato in cima alla notizia. Tra gli altri titoli presenti a Svilupparty 2018 ricordiamo anche Xydonia e GRAL.