Svilupparty 2018: ecco Redemption CCG, gioco di carte collezionabili post-atomico

RedEvo Games sarà allo Svilupparty 2018 con Redemption CCG: (The Third Era), un gioco di carte collezionabili ambientato in un mondo post-atomico ricco di atmosfere steampunk, in cui Umani e altre etnie figlie delle mutazioni genetiche vivono e combattono.

Il giocatore è chiamato a scegliere il proprio eroe, i suoi seguaci e a costruire il mazzo per affrontare gli avversari sul campo di battaglia, combinando fra loro le originali abilità delle carte per elaborare strategie che lo conducano alla vittoria nelle partite PvP.

Il titolo si trova attualmente in fase Beta su Android e può essere scaricato da Google Play. Dal Lucca Comics & Games 2017 Redemption CCG ha subito un cambio di motore, e allo Svilupparty 2018 il team di sviluppo andrà alla ricerca del feedback dei giocatori esperti per capire quali componenti del titolo migliorare. Se il progetto vi ha incuriosito, potete seguirlo sul sito ufficiale, Facebook e Twitter. Il team è composto da un gruppo di amici di Sinalunga in provincia di Siena, Toscana.

Vi ricordiamo che lo Svilupparty 2018 ha l'obiettivo di celebrare il lavoro degli sviluppatori italiani e si svolgerà dal 18 al 20 maggio a Bologna. L'evento sarà promosso da IPID (Italian Party of Indie Developers) e Archivio Videoludico della Cineteca di Bologna.