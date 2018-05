Svilupparty 2018: ecco Super Cane Magic ZERO, un action RPG davvero comico

Nei giorni scorsi il sito ufficiale di Svilupparty 2018 si è aggiornato presentando altri titoli che saranno presenti all'evento. Tra di essi, c'è anche Super Cane Magic ZERO, descritto dagli sviluppatori di Studio Evil come un action RPG davvero comico.

I giocatori sono chiamati ad esplorare un mondo imprevedibile, ricco di mostri, segreti e dungeon generati proceduralmente. È possibile giocare da soli oppure in cooperativa locale, e sfidare gli amici nelle arene PVP. Il gioco è stato sviluppato in collaborazione con il fumettista italiano Sio, celebre per i suoi fumetti e per i suoi divertentissimi video su YouTube.

Super Cane Magic ZERO è già disponibile in Accesso Anticipato su Steam da diverso tempo, dove viene proposto al prezzo di 19,99 euro. Potete vederlo in azione nel trailer condiviso in apertura di notizia. Studio Evil è un team di sviluppo videogiochi ed esperienze VR, fondato nel 2011 a Bologna. Il loro primo prodotto è Syder Arcade, uno shoot ‘em up a scorrimento multidirezionale laterale. Lo studio ha poi sviluppato Relive, con lo scopo di sensibilizzare sul tema della rianimazione cardiopolmonare. Ora, invece, è impegnato a completare Super Cane Magic ZERO.

Il titolo sarà presente allo Svilupparty 2018, che si svolgerà dal 18 al 20 maggio presso l'Archivio Videoludico della Cineteca di Bologna. L'evento è nato nel 2010 e ha l'obiettivo di celebrare il lavoro degli sviluppatori indipendenti italiani.