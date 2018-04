Svilupparty 2018: ecco The Amazing Office-Man, rogue-like ispirato a The Binding of Isaac

Il team PaNic MaMa ha presentato The Amazing Office-Man, uno sparatutto roguelike fortemente ispirato a The Binding of Isaac. Il titolo sarà presente allo Svilupparty 2018 che si svolgerà a Bologna dal 18 al 20 maggio.

Il protagonista di The Amazing Office-Man è Doodle, un impiegato di una grigia multinazionale appassionato di fumetti a cui viene rubata la sua preziosa collezione. A quel punto, dovrà compiere una scelta: continuare a vivere nel torpore di una letale monotonia, provare a ricostruire una inestimabile collezione senza il becco di un quattrino o trasformarsi in un supereroe per fargliela pagare ai responsabili. Doodle, alla fine, opterà per la via del supereroe.

Ulteriori informazioni le scopriremo in occasione dello Svilupparty 2018. Se il progetto vi ha incuriosito, vi consigliamo di seguire il team di sviluppo su Facebook.