Svilupparty 2018: ecco The Hand of Glory, avventura grafica ambientata in Italia

Mancano poche settimane all'avvio di Svilupparty 2018, evento dedicato agli sviluppatori italiani in programma dal 18 al 20 maggio. Tra i giochi presenti sul palco ci sarà anche The Hand of Glory, avventura punta e clicca ambientata in Italia.

The Hand of Glory è un’avventura grafica tradizionale di stampo investigativo. Il giocatore seguirà le indagini di Lazarus Bundy, un detective alle prese con un caso che lo porterà da Miami fino in Italia. Gli sviluppatori promettono un comparto grafico 2D che sfrutta la tecnica vettoriale per proporre centinaia di animazioni, scenari suggestivi e curati nei minimi dettagli, un cast variegato e un mistero intrigante da svelare nel corso della storia principale.

Sviluppato da un team indie emergente, Madit Entertainment, The Hand of Glory vuole restituire ai giocatori le sensazioni delle avventure grafiche investigative degli anni d’oro del genere: trama appassionante, ricchezza di contenuti, longevità e cura nei dettagli.

Madit Entertainment è un piccolo studio indipendente con sede a Roma specializzato nello sviluppo di avventure grafiche di stampo tradizionale. La missione del team è quella di creare storie interessanti raccontate tramite l'ausilio della più classica delle interfacce, il punta e clicca.

Tra gli altri giochi presenti a Svilupparty 2018 ricordiamo anche Xydonia e The Amazing Office-Man.