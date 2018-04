Svilupparty 2018: ecco a voi Micro Mayhem, racing game ispirato a Micro Machines

Tra i giochi dello, che ricordiamo essere programmato per il 18, 19 e 20 maggio a Bologna, ci sarà anchedi, interessante racing game arcade ispirato alle celebri Micro Machines

Il titolo si presenta come un racing game multiplayer competitivo, dove a gareggiare troviamo delle minuscole macchinine all'interno di vari scenari domestici. Micro Mayhem permette inoltre di organizzare sfide in locale fino a 6 giocatori, accedendo a una nutrita lista di modalità diverse da alternare tra una gara e l'altra.

Allo stato attuale sono disponibili tre tipologie di scenario (tavolo da studio, tavolo da cucina, stanza da gioco) per ognuna delle sei modalità di gioco presenti: Free for all, Team death match, Last car standing, Capture the flag, King of the hill eSport.

Ricordiamo che Micro Mayhem si trova in fase di sviluppo presso gli studi di OctolabGames (ecco il sito ufficiale), un team indie italiano composto da quattro amici. Per dare una prima occhiata al gioco, in cima alla notizia trovate il trailer ufficiale con alcune sequenze di gameplay, nell'attesa che vengano forniti ulteriori dettagli sulla finestra di lancio.

Ricordiamo che tra gli altri giochi presenti al prossimo Svilupparty 2018 ci saranno anche Xydonia (di Breaking Bytes) e The Iris Project (di Red Koi Box).