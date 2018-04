Svilupparty 2018: Fly Punch Boom proporrà scontri ispirati agli anime fino a 4 giocatori

Tra i giochi dello Svilupparty 2018 svelati nell'ultimo aggiornamento settimanale, c'è anche Fly Punch Boom di Jollypunch Game, un coloratissimo gioco di combattimento multiplayer che supporta fino a 4 giocatori.

Il titolo è ispirato alle esageratissime scene di lotta dei migliori anime e cartoni animati. Gli scontri si svolgono su vastissima sala: i pugni sono talmente forti da essere in grado di scaraventare gli avversari nello spazio, sulla Luna e persino di spaccare un pianeta a metà. Il livelli sono distruttibili e ricchi di insidie che possono provocare la morte dei combattenti in molti modi. Una delle mosse a disposizione dei giocatori permette di ingoiare l'avversario e di espellerlo con una forza tale da far esplodere il mondo. Potete farvi un'idea sul titolo guardando il filmato condiviso in apertura di notizia.

Dietro Jolypunch Game, in realtà, si nasconde un unico sviluppatore, Gabriele Libera, che si dedica a quest'attività fin dal 2015. Se il progetto vi ha incuriosito, potete seguirlo su Facebook, Twitter o sul sito ufficiale. Vi ricordiamo che lo Svilupparty 2018, evento nato per celebrare il lavoro degli sviluppatori italiani, si svolgerà il 18, 19 e 20 maggio presso presso l'Archivio Videoludico Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca di Bologna