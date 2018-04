Svilupparty 2018: ImaginaryLab presenterà Will Morgan, avventura grafica 2D vecchio stampo

L'organizzazione di Svilupparty 2018 ha svelato tanti nuovi titoli che saranno presenti all'evento che si svolgerà a Bologna nel mese di maggio. Tra questi, c'è anche l'interessenza Willy Morgan, sviluppato da ImaginaryLab.

Willy Morgan è un'avventura punta e clicca vecchio stile ma con una grafica moderna e un’interfaccia studiata per essere pratica e immediata. Il protagonista è un ragazzo di nome Willy, il quale, dopo aver ricevuto una lettera dal padre archeologo - Henry Morgan - scomparso dieci anni prima a Bone Town, parte per un lungo viaggio allo scopo di far luce su questo strano mistero. Henry era alla ricerca della mitica Adventure Galley, la nave del pirata Kidd, che secondo la leggenda è ricca di tesori.

La grafica combina uno stile cartoon con un 3D di tipo deformed. In cima alla notizia potete ammirare il filmato introduttivo, mentre in calce alla notizia trovate una galleria di screenshot. Se il progetto vi ha incuriosito e volete saperne di più, allora vi consigliamo di consultare il sito ufficiale.

Vi ricordiamo che lo Svilupparty 2018 è un evento organizzato per celebrare il lavoro degli sviluppatori italiani. Si svolgerà a Bologna dal 18 al 20 maggio a Bologna, e sarà promosso da IPID (Italian Party of Indie Developers) e Archivio Videoludico della Cineteca di Bologna.