Svilupparty 2018: Imago è un survival horror in prima persona con elementi investigativi

Il team Light Off Studio ha annunciato che sarà presente allo Svilupparty 2018 con il suo primo lavoro, Imago, un survival horror in prima persona con elementi investigativi.

Imago alterna fasi di enigmi a fasi di sopravvivenza e mette il giocatore al centro di una bizzarra indagine in cui, per sbrigliare la verità, è necessario esplorare le visioni rivelatrici del protagonista, un sensitivo di nome Marty Burton. Sogno e realtà si fondono in un’unica entità, ma grazie all'aiuto di Arthur, un piccolo pupazzo di pezza, il giocatore potrà sopravvivere all'incubo e riportare a galla la verità.

Potete farvi un'idea precisa sul titolo guardando il gameplay trailer condiviso in cima a questa notizia. Se il progetto vi ha incuriosito, potete seguire il team di sviluppo su Facebook oppure sul sito ufficiale. Chiudiamo ricordandovi che lo Svilupparty 2018 si svolgerà dal 18 al 20 maggio presso l'Archivio Videoludico della Cineteca di Bologna. L'evento, nato nel 2010, punta a celebrare il lavoro degli sviluppatori indipendenti italiani ed è promosso da IPID (Italian Party of Indie Developers).