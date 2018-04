Svilupparty 2018: Nihill è un gioco d'avventura che si ispira a The Legend of Zelda

Il team BallMan ha annunciato che Nihil sarà presente allo Svilupparty 2018. Si tratta di un gioco d’avventura con visuale a volo d’uccello ispirato alla celebre saga di The Legend of Zelda.

Con questo titolo, gli sviluppatori ambiscono a creare una sorta di reboot della celebre serie di Nintendo, The Legend of Zelda. Nihil, però, offrirà una trama più complessa, in cui tutti gli esseri viventi vivono apparentemente in una enorme struttura a piani, chiamata La Torre. Al suo interno è possibile spostarsi attraverso un misterioso congegno, mentre al di fuori di essa è visibile solo il nulla.

Oltre a queste ambiziosi premesse, e ai brevi video che pubblicati sul profilo Twitter ufficiale dello studio, sappiamo ben poco di Nihil. Appuntamento quindi allo Svilupparty 2018, che si svolgerà a Bologna dal 18 al 20 maggio a Bologna. L'evento si pone l'obiettivo di celebrare il lavoro degli sviluppatori italiani ed è promosso da promosso da IPID (Italian Party of Indie Developers) e Archivio Videoludico della Cineteca di Bologna.