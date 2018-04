Svilupparty 2018: OlympicVR è un originale mix tra sport olimpici, party game e VR

I ragazzi di Anarkika Games presenteranno allo Svilupparty 2018 il loro primo progetto, OlympicVR, un originale connubio tra sport olimpici, party game e realtà virtuale.

OlympicVR punta a coniugare alcuni sport olimpici con il concetto di party game, per permettere a più persone di divertirsi contemporaneamente, stando insieme ed evitando il tipico straniamento causato dal visore. A renderlo speciale sono i numerosi Easter egg nascosti durante l’esperienza di gioco che hanno lo scopo di catapultare il giocatore in nuove dimensioni e altrettante nuove avventure.

Il progetto è realizzato da personalità molto variegate, con diversa formazione, ma tutte con la stessa passione per i videogiochi. L'obiettivo è quello di fornire al giocatore un'esperienza completa e soddisfacente dal punto di vista della grafica, del suono e del coinvolgimento, per trarne il massimo divertimento sia giocando da solo che in compagnia. Potete farvi un'idea più precisa sul titolo guardando il teaser trailer. Vi ricordiamo, infine, che lo Svilupparty 2018 si svolgerà a Bologna dal 18 al 20 maggio.