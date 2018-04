Svilupparty 2018: il picchiaduro Circle of Sumo punta forte sul multiplayer locale

Yonder ha presentato Circle of Sumo, gioco multiplayer competitivo in cui due, tre o quattro giocatori possono affrontarsi singolarmente o in squadre in affiatati combattimenti di sumo.

Il team di sviluppo è stato fondato nel 2013 a Roma ed ha già realizzato l'apprezzato Red Rope: Don't Fall Behind, disponibile su Steam. Circle of Sumo è definito come la quintessenza del multiplayer competitivo locale. Una moltitudine di lottatori tra cui scegliere e decine di arene diverse dove due, tre o quattro giocatori, soli o a squadre, lottano per rimanere sul ring, in un'intensa sfida fatta di potenza, precisione, riflessi e furbizia. Ma il sumo è solo il punto di partenza, poiché l'obiettivo del team è quello di esplorare a fondo le meccaniche di base al punto di fare di Circle of Sumo un vero e proprio contenitore di giochi.

Potete ammirarlo in azione del teaser dell'Alpha che trovate in cima a questa notizia. La sua pubblicazione è prevista per il 2018 su PC e console. Nel frattempo, tornerà a mostrarsi allo Svilupparty 2018 che si svolgerà dal 18 al 20 maggio a Bologna, evento che si pone l'obiettivo di celebrare il lavoro degli sviluppatori italiani.