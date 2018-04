Svilupparty 2018: presentato il punta e clicca Chronicle of Innsmouth Mountains of Madness

Il team Psychodev ha annunciato che sarà presente allo Svilupparty 2018 con Chronicle of Innsmouth: Mountains of Madness, spin-off di Chronicle of Innsmouth.

Si tratta di un’avventura punta e clicca vecchio stampo con protagonista l’investigatore privato Lone Carter (già apparso nel gioco precedente), alle prese con un nuovo e misterioso caso Lovecraftiano. È realizzata in pixel art e si rifà alle avventure grafiche degli anni '90. Rispetto al primo titolo, vanta una risoluzione doppia e un’interfaccia più snella, che richiama i grandi classici del genere.

Per l'occasione il team presenterà anche la versione Enhanced di Chronicle of Innsmouth, già annunciata alla Games Week nel mese di settembre 2017, che potrà contare su varie migliorie e il doppiaggio in inglese. Appuntamento quindi allo Svilupparty 2018, che si svolgerà dal 18 al 20 maggio a Bologna. L'evento, nato nel 2010, si pone l'obiettivo di celebrare il lavoro degli sviluppatori italiani ed è promosso da IPID (Italian Party of Indie Developers) e dall'Archivio Videoludico della Cineteca di Bologna.