Svilupparty 2018: presente anche Swords of Calengal, un action RPG in pixel art

Tra i tanti titoli già annunciati, allo Svilupparty 2018 ci sarà anche Sword of Calengal, un action RPG in tempo reale che sfoggia una curata pixel art e include meccaniche provenienti dagli storici giochi di ruolo dell’era 16 bit, ma senza le loro limitazioni. Il gioco ha già ricevuto il premio per la miglior realizzazione tecnica allo Svilupparty 2017.

Swords of Calengal propone una visuale aerea ed è ambientato in un contesto low-fantasy, che unisce le classiche avventure fantasy dei vecchi giochi Super Nintendo con le tecnologie odierne. Il protagonista dell’avventura è Lehior, un guerriero che parte assieme agli altri protettori di Calengal per risolvere un inspiegabile blackout alla centrale elettrica di Droumir durante la fine di un freddo inverno, ignari dei pericoli che li circonderanno. Potete farvi un'idea precisa sul titolo grazie al video gameplay condiviso in cima a questa notizia.

United Lines Studio è un team composto da sei membri - due programmatori, tre grafici ed un compositore - sparsi in tutta Italia. Vi ricordiamo che lo Svilupparty 2018 si svolgerà dal 18 al 20 maggio a Bologna. L'evento sarà promosso da IPID (Italian Party of Indie Developers) e Archivio Videoludico della Cineteca di Bologna. Il suo obiettivo è quello di celebrare il lavoro degli sviluppatori italiani.