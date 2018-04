Svilupparty 2018: Red Koi Box presenta The Iris Project, un'avventura 3D in prima persona

Il 18, 19 e 20 maggio si svolgerà a Bologna Svilupparty 2018 , evento nato nel 2010 e promosso da(Italian Party of Indie Developers) eper celebrare il lavoro degli sviluppatori italiani. Anche quest'anno verranno svelati a cadenza settimanale tutti i progetti che saranno presenti all'evento.

In questa sede vi parliamo di The Iris Project, un’avventura fantascientifica in 3D composta da un mix di azione ed esplorazione con elementi thriller. Il titolo è ambientato in location futuristiche e minimali, e prevede una storia che si evolve con lo scorrere dei livelli e una serie di finali alternativi. Nell'immagine in alto potete avere un assaggio del suo particolare stile grafico.

The Iris Project è sviluppato da Red Koi Box, un piccolo studio di sviluppo fondato nel 2017 da Fabio Greotti e Giovanni Ballerin. Il titolo punta ad offrire meccaniche uniche e a fornire un'esperienza completa basata su una IP originale. Se il progetto vi ha incuriosito, potete seguire gli sviluppatori sul sito ufficiale oppure su Twitter.