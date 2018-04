Svilupparty 2018: Run Like Hell è un titolo action ambientato durante i concerti rock

Il team La Dittatura dei Buoni ha annunciato che sarà presente allo Svilupparty 2018 con Run Like Hell, un action in terza persona ambientato durante diversi concerti rock.

Il giocatore è chiamato ad impersonare un fan in affanno, perennemente impegnato a raggiungere per primo il palco stando attento a non far infuriare gli altri spettatori con comportamenti poco rispettosi. Run Like Hell è descritto come "un action game in terza persona veloce e adrenalinico creato da chi è cresciuto a pane, videogame e concerti rock". È realizzato in maniera essenziale, ma è già perfettamente godibile nel suo stato grezzo.

Il team è composto da due sviluppatori che ai tempi degli studi scrivevano canzoni, e che ora hanno convogliato la loro passione nella realizzazione di videogiochi. Scopriremo ulteriori dettagli nel corso dello Svilupparty 2018, che si svolgerà dal 18 al 20 maggio presso l'Archivio Videoludico della Cineteca di Bologna. L'evento è nato nel 2010 con l'obiettivo di celebrare il lavoro degli sviluppatori indipendenti italiani, ed è promosso da IPID (Italian Party of Indie Developers).