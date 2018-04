Svilupparty 2018: spazio anche alla Realtà Virtuale con Run of Mydan

Allo Svilupparty 2018 avremo modo di vedere anche l'interessante Run Of Mydan, un titolo action-adventure in Realtà Virtuale per giocatore singolo e multiplayer.

In Run of Mydan i giocatori possono sia compiere un viaggio in solitaria molto introspettivo, sia partecipare a combattimenti online contro avversari umani sfruttando un sistema di movimento a volo libero. Possono inoltre scegliere tra differenti armi in base al proprio stile di gioco e personalizzare l'aspetto del personaggio per distinguersi nei match multigiocatore.

Potete ammirarlo in azione nel trailer che trovate in cima a questa notizia e nel filmato gameplay allegato in calce. Run of Mydan è già disponibile in Accesso Anticipato su Steam ed è sviluppato da Virtew, uno studio nato con l'obiettivo di creare contenuti per Realtà Virtuale che puntano a caratteristiche come qualità, unicità, innovazione e creatività. I fondatori hanno maturato esperienza nel campo della modellazione 3D e nella creazione di contenuti audiovisivi, abilità ora messe al servizio dello sviluppo di titoli VR come Amanitha (realizzato per il festival di arte contemporanea Omissis nel 2015) e questo Run of Mydan. Ricordiamo che lo Svilupparty 2018 si svolgerà a Bologna dal 18 al 20 maggio.