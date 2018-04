Svilupparty 2018: spazio anche per Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans

Lo Svilupparty 2018 verrà ospitato a Bologna dal 18 al 20 maggio, e per l'occasione farà la sua comparsa anche la versione definitiva di Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans, il primo videogioco ufficiale di Bud Spencer e Terence Hill.

Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans è un picchiaduro a scorrimento cooperativo o single player con l'aggiunta di meccaniche platform e minigames, in cui i giocatori potranno interpretare i personaggi resi famosi da Bud Spencer e Terence Hill nei loro film anni '70 e '80.

Come specificato da Trinity Team, lo studio italiano dietro lo sviluppo del gioco, Slaps and Beans potrà avvalersi delle seguenti caratteristiche:

Grafica pixel art anni '80

Sistema di combattimento alla Bud e Terence

Modalità cooperativa

Minigames

Una Dune Buggy rossa con cappottina gialla

Tanti schiaffi e tanti fagioli (ovviamente!)

Dopo la fase di Early Access, dunque, Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans si prepara finalmente a fare il suo debutto su PC nella versione definitiva. Per saperne di più non rimane che attendere la nuova edizione di Svilupparty in programma a Bologna dal 18 al 20 maggio.

Intanto potete leggere le nostre impressioni sul gioco basate sulla versione in Accesso Anticipato. In cima alla notizia, invece, trovate il trailer ufficiale del titolo.