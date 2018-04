Svilupparty 2018: tradizione e modernità si incontrano nell'RPG Fantasy Network

Raven Travel Studios ha presentato Fantasy Network, un peculiare action RPG in due dimensioni nel quale si incontrano tradizione e modernità.

Il giocatore dovrà imparare sia a combattere che a curare il proprio profilo social, in modo da crescere in popolarità e sfidare un malvagio e subdolo presidente del governo. Nel mondo di Fantasy Network la magia convive con la tecnologia e l’epico con il moderno. Non sarà sufficiente essere abili nel combattimento, sarà necessario investire la ricchezza accumulata in battaglia per accrescere la propria fama. Bisognerà informarsi sulle tendenze, vestirsi con stile, cambiare smartphone, curare il proprio profilo social, vincere i talent show per strappare popolarità ai vari boss del reame e infine sfidare il misterioso e subdolo presidente del governo candidandosi contro di lui alle elezioni politiche.

Raven Travel Studios nasce come team indie nel 2011 da Paolo Cattaneo e Vincenzo Cuzzola dopo un decennio trascorso a lavorare nell’IT, ed è già responsabile Cast Of The Seven Godsends, un omaggio agli arcade run and gun degli anni ’80. Vi ricordiamo che lo Svilupparty 2018 si svolgerà a Bologna dal 18 al 20 maggio presso l'Archivio Videoludico Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca di Bologna.