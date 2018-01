Svilupparty 2018: al via le iscrizioni per presentazioni progetti e showcase

Aperta la Call for Projects di, che si terrà a Bologna il 18, 19 e 20 maggio, e la campagna tesseramenti 2018 dell'(Italian Party of Indie Developers). Svilupparty è un evento nato nel 2010 e promosso da IPID eper celebrare il lavoro degli sviluppatori italiani.

Tenuto a cadenza annuale, Svilupparty è il luogo dove sviluppatori indipendenti e appassionati possono incontrarsi per parlare dei propri progetti, raccontandosi ai propri colleghi e al pubblico. Svilupparty 2018 si terrà venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 maggio presso l'Archivio Videoludico Biblioteca Renzo Renzi, Cineteca di Bologna, Via Azzo Gardino 65/B.

La prima giornata, Svilupparty BETA, sarà dedicata a incontri e presentazioni di professionisti del settore, di livello nazionale e internazionale. L’evento si terrà dalle 10 alle 18 ed è ad accesso libero. La seconda e la terza giornata di Svilupparty 2018 saranno dedicate agli sviluppatori e ai loro progetti. Dalle 10 alle 18 saranno a disposizione quarantadue postazioni showcase (tavoli attrezzati con prese di corrente) per la giornata di sabato e altrettante per la giornata di domenica. Parallelamente ci saranno venti presentazioni di progetti e concept il sabato e altrettante la domenica.

Call per progetti e presentazioni

L’Associazione IPID ha aperto la call per le postazioni showcase in cui mostrare il proprio prototipo, farlo provare agli altri sviluppatori e al pubblico, e/o per gli spazi per le presentazioni, con slide e video, in cui raccontare la propria idea, il proprio team e il proprio modo di lavorare a Svilupparty 2018.

Con l'obiettivo è dare visibilità al maggior numero di progetti possibile, ci sarà alternanza fra sabato e domenica e ogni progetto sarà esposto solo uno dei due giorni.

Per richiedere una postazione showcase o uno spazio per presentazioni è necessario essere tesserati come soci sviluppatori all'Associazione IPID.