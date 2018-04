Svilupparty 2018: Way of the Sinner è un frenetico action game bidimensionale

Delvixoft ha annunciato che sarà presente allo Svilupparty 2018 con Way of the Sinner, un gioco d'azione bidimensionale ambientato in un mondo a metà strada tra il Far West e il Giappone feudale.

Way of the Sinner è caratterizzato da combattimenti frenetici e scelte cromatiche sgargianti. I giocatori possono prendere il controllo di Kyra, una samurai rinnegata che vaga per le lande desolate inseguita dai fardelli del suo passato. Lo sviluppatore ha promesso che il titolo verrà pubblicato su Personal Computer, ed eventualmente anche su dispositivi mobili iOS e Android.

Potete farvi un'idea ben precisa sul gioco guardando il filmato di gameplay che trovate in apertura di notizia. Se il progetto vi ha incuriosito, vi consigliamo di seguirne lo sviluppo attraverso la pagina Facebook ufficiale. Vi ricordiamo infine che lo Svilupparty 2018 si svolgerà dal 18 al 20 maggio presso l'Archivio Videoludico Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca di Bologna. Il suo obiettivo è quello di celebrare il lavoro degli sviluppatori indipendenti italiani.