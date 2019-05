Svilupparty 2019: ecco a voi Breathless, un gioco stealth a tema cyberpunk

I ragazzi di Deep Res Studio saranno allo Svilupparty 2019 per presentare il loro progetto, Breathless, descritto come un gioco stealth a tema cyberpunk in ambiente 3D con asset 2D.

In Breathless, i giocatori verranno proiettati nel futuro, nel 2091 per la precisione, nei panni di un giovane ribelle. La città sotterranea nella quale vive è governata con il pugno di ferro da un’oligarchia che abusa del proprio potere, al punto da imporre delle tasse sull'ossigeno respirato dai suoi abitanti. L'obiettivo dei giocatori sarà quindi quello di farsi strada lungo le ambientazioni in maniera silenziosa, per scoprire i segreti celati dal governo.

Deep Res Studio è un team indipendente con sede a Pisa composto da quattro persone:

Lead Designer & Producer: Michel Pagni

System Designer & Programmer: Daniele Piccolino

Character Designer & Animator: Maristella Pane

Environment & Concept Artist: Valeria Vitiello

I quattro stanno lavorando ad un componente narrativa di spessore, pensata per aggiungere profondità ai personaggi e alle ambientazioni che hanno creato.

Vi ricordiamo che lo Svilupparty 2019 si svolgerà da venerdì 17 maggio a domenica 19 maggio presso l’Archivio Videoludico / Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca di Bologna. L'evento nato nel 2010, ormai arrivato alla sua decima edizione, si pone l'obiettivo di celebrare il lavoro degli sviluppatori italiani ed è promosso da IPID (Italian Party of Indie Developers) e dall'Archivio Videoludico della Cineteca di Bologna.