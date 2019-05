Svilupparty 2019: ecco il calendario completo dell'evento

Se siete amanti dei titoli indipendenti non potete di certo mancare allo Svilupparty 2019, l'evento dedicato ai giovani sviluppatori indipendenti che si terrà a Bologna dal prossimo venerdì 17 maggio 2019 a domenica 19 maggio 2019.

Nel corso dei tre giorni dell'evento potrete ascoltare diverse personalità del settore parlare dell'industria videoludica e dei propri progetti. Il primo giorno dello Svilupparty 2019 vedrà tra i protagonisti anche Matteo Sciutteri di Runeheads e il nostro Francesco Fossetti, che salirà sul palco per parlare dell’industria videoludica italiana indipendente. Tra gli altri partecipanti troviamo anche Storm in a Teacup (creatori di NERO e Close to the Sun) e Mario Palmiero di Epic Games. Nella seconda giornata potrete inoltre assistere ai panel di Studio Evil (Super Cane Magic ZERO) e Giorgio Catania e Mauro Fanelli di AESVI (Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani). Tra i partecipanti al terzo ed ultimo giorno ci sono invece i rappresentanti di Studio Delvix (Way of the Sinner), Apocalypse Group Games (Evil Seal) e Spiky Studios (EdulcorHate). Potete dare un'occhiata all'elenco completo dei partecipanti sul sito ufficiale dello Svilupparty 2019.

Fra i titoli che saranno presenti all'evento troviamo Oath, Nechronicles, Dealer's Life, Immortal Party e La Macchina del Fango. Sulle nostre pagine trovate l'elenco completo di tutti i giochi dello Svilupparty 2019.