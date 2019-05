Svilupparty 2019: in corso di realizzazione una mappa degli sviluppatori italiani

Ormai evento tradizionale nell'ambito dello sviluppo videoludico indipendente, Svilupparty ritorna per la sua decima edizione, attualmente in corso di svolgimento presso Bologna, con numerosi appuntamenti previsti tra venerdì 17 e domenica 19 maggio.

Un evento importante, che rappresenta un'occasione interessante per consentire a sviluppatori, o aspiranti tali, di entrare in contatto gli uni con gli altri, confrontarsi e presentare le proprie creazioni. Un punto di riferimento per il mondo degli studi di sviluppo indipendenti. Con questa news, vi segnaliamo un'interessante iniziativa avviata proprio dal team di Svilupparty 2019. Si tratta della creazione di un mappa degli sviluppatori italiani, grazie alla quale risulta possibile avere a disposizione un'istantanea di quello che è il mondo della creazione videoludica all'interno della nostra Penisola. La mappatura è attualmente "work in progress": gli sviluppatori che non risultano dunque attualmente inclusi possono inviare una segnalazione al team di Svilupparty.



Durante l'edizione 2019 della manifestazione, sono stati presentati diversi titoli, tra i quali possiamo citare Mountains of Madness, un punta e clicca ispirato ai classici di LucasFilm, o Breathless, un gioco stealth in stile cyberpunk. Questi, tuttavia, sono solo alcune delle opere presenti alla fiera: per ulteriori informazioni vi invitiamo dunque a consultare l'elenco completo dei giochi presenti a Svilupparty 2019.