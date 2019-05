Svilupparty 2019: ecco la lista dei giochi presenti

Giunto alla sua decima edizione, Svilupparty 2019 è un evento a partecipazione gratuita che si terrà da venerdì 17 maggio a domenica 19 maggio a Bologna, una sorta di ritrovo per sviluppatori affermati e alle prime armi, che vogliono condividere le loro storie ed esperienze.

Diamo insieme un'occhiata alla lista di giochi che saranno presenti durante la manifestazione: i confermati sono Reborn: The Mark of Blood, dove impersoneremo uno scienziato in uno scenario post-apocalittico.

Presente anche Dealer's Life, un gestionale in cui si dirige un banco dei pegni, e Roll Monster, un party game competitivo da 2 a 4 giocatori. Godot Engine e Godot Games sono una serie di tool e strumenti vari per realizzare videogame: le loro funzionalità saranno illustrate proprio durante la fiera.

La Macchina del Fango è un particolare GDR in cui dobbiamo creare delle fake news, un argomento quanto mai attuale, mentre Immortal Party è un party game frenetico e pieno di sorprese. Oath è un hack 'n' slash ambientato nel Giappone feudale; Centifruit è un brawler per 4 giocatori... con la frutta; infine chiudono la lista il gestionale Nechronicles e il platform 3D mobile Revenge of the Turkeys.

Appuntamento dunque a Bologna, dal 17 al 19 Maggio con la decima edizione di Svilupparty, sul sito dell'evento trovate la lista completa dei giochi presenti a Svilupparty 2019.