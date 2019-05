Svilupparty 2019: Mountains of Madness, un punta e clicca ispirato ai classici LucasFilm

Cogliendo l'occasione offerta dalla decima edizione di Svilupparty, attesa a Bologna dal 17 al 19 maggio, lo sviluppatore indipendete italiano Psycho Dev tornerà a mostrare il suo Chronicles of Innsmouth - Mountains of Madness, un'avventura grafica intrisa di mistero e ispirata ai grandi classifici di Lucasfilm Games.

Le vicende raccontate in Mountains of Madness anticipano di 10 anni quelle dell'originale Chronicles of Innsmouth, primo capitolo della serie punta e clicca di cui potete trovare la Recensione sulle nostre pagine. Nel corso dell'avventura saremo portati a visitare numerose epoche nei panni di differenti personaggi, tutti coinvolti e legati da un filo comune. Si viaggerà nell’antico Yemen vestendo i panni di Abdul Alhazred, noto come "l’arabo pazzo" e creatore del Necronomicon, fino a guidare H.P. Lovecraft in persona verso la scoperta di misteri di famiglia.

Se siete interessati a dare uno sguardo più ravvicinato a Chronicles of Innsmouth - Mountains of Madness vi raccomandiamo di visionare il trailer ufficiale del gioco che trovate in cima alla notizia. Se il titolo vi incuriosisce a sufficienza, potete anche decidere di sostenere lo sviluppatore finanziando la campagna lanciata su Kickstarter.

Ricordiamo che Svilupparty 2019 si terrà a Bologna dal 17 al 19 maggio, sulle nostre pagine trovate il calendario dell'evento e l'elenco completo dei giochi che saranno presentati durante l'incontro.