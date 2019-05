Svilupparty 2019: presentato Hippocampus, un hack 'n' slash in stile gotico

Proseguiamo la marcia di avvicinamento allo Svilluparty 2019 - fiera videoludica dedicata al settore indipendente italiano giunta alla sua decima edizione - parlandovi di un altro dei progetti che verranno presentati: ecco a voi Hippocampus, sviluppato da Cristian Gambadori.

Hippocampus è descritto come un hack and slash gotico in terza persona sviluppato con il motore grafico Unreal Engine 4. Oltre ad offrire un un sistema di combattimento frenetico e tanto gore, include anche elementi tipici dei platform game.

Il protagonista è Moebius, un nobile signore che tramite un potente allucinogeno rende vividi i suoi ricordi e va alla ricerca della sua amata Lorelei, scomparsa senza un motivo apparente. Durante l’avventura, il protagonista porterà alla luce il mistero della scomparsa di Lorelei e si imbatterà in creature generate dalle allucinazioni. Potete farvi un'idea ben precisa sul gioco guardando i video gameplay allegati a questa notizia oppure visitando la pagina ufficiale su Steam.

Svilupparty 2019 si svolgerà dal 17 maggio al 19 maggio presso l’Archivio Videoludico / Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca di Bologna. L'evento, nato nel 2010, si pone l'obiettivo di celebrare il lavoro degli sviluppatori italiani ed è promosso da IPID (Italian Party of Indie Developers) e dall'Archivio Videoludico della Cineteca di Bologna.