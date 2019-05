Svilupparty 2019: presentato in video il progetto di Immortal Party

Nel corso della decima edizione di Svilupparty, la festa degli sviluppatori italiani, il team di MoreCroissants presenta il frizzante progetto di Immortal Party, un videogioco arcade votato al multiplayer in locale.

Immortal Party è stato realizzato durante l'anno scolastico da un gruppo di 20 studenti dell'Event Horizon di Milano: il teaser trailer propostoci dai giovani sviluppatori riunitisi sotto l'etichetta MoreCroissants non mostra scene di gioco propriamente dette ma ci offre comunque degli spunti di riflessione sull'esperienza che ci attende al lancio di questo titolo.

Gli autori milanesi descrivono il titolo come "frenetico e pieno di sorprese", ambientato in una dimensione parallela sconvolta da un misterioso evento che trasformerà i personaggi giocabili in eroi immortali e li spingerà a darsi battaglia all'interno di arene piene di trappole.

Ciascuna sfida lanciata dai protagonisti di Immortal Party ci proietterà nei luoghi più pericolosi del mondo per partecipare a uno sport di loro invenzione. Speriamo quindi di proporvi al più presto il primo gameplay trailer di questo progetto e, nell'attesa, vi rimandiamo alla lettura del calendario completo di Svilupparty 2019 e alla scheda di approfondimento sui giochi presenti all'evento che si terrà tra il 17 e il 19 maggio a Bologna.