Svilupparty 2019: al via le iscrizioni per la presentazione di giochi, demo e prototipi

Svilupparty 2019 si terrà a Bologna dal 17 al 19 maggio, nell'attesa l'Associazione IPID (Italian Party of Indie Developers) ha aperto la campagna di reclutamento per consentire sviluppatori indipendenti di sottoporre giochi, demo e concept da mostrare in fiera.

IPID metterà a disposizione durante Svilupparty 2019 postazioni per permettere ai developer indipendenti di mostrare i propri progetti, raccontare un concept e presentare un'idea o un gioco. Per richiedere uno spazio espositivo è necessario essere tesserati come soci all'Associazione IPID e successivamente compilare il form online. L'indirizzo email info@svilupparty.it è a disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento a riguardo.

La decima edizione dell'evento si terrà nelle giornate di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 maggio presso gli spazi dell'Archivio Videoludico Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca di Bologna, in Via Azzo Gardino 65/B. La prima giornata sarà dedicata agli incontri con i professionisti del settore (italiani e internazionali) mentre le restanti due giornate saranno incentrate sugli sviluppatori e sui loro progetti, con oltre quaranta postazioni a disposizione nei giorni di sabato e domenica, senza dimenticare lo spazio dedicato alle presentazioni di concept e nuovi progetti, con 40 proposte che verranno illustrate nei giorni 18 e 19 maggio. Il programma completo verrà diffuso nelle prossime settimane, maggiori dettagli sul sito di Svilupparty.