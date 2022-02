Svilupparty torna nel 2022, spazio agli sviluppatori italiani: ecco la data

Ritorna in presenza l'appuntamento annuale con Svilupparty, fiera di settore che ormai dal 2010 opera per offrire visibilità ai team di sviluppo attivi in Italia.

Dall'annuncio di Project Galileo, Souls-Like in sviluppo presso Jyamma Games con la collaborazione di Sabaku no Maiku, all'arrivo di Freud's Bones nel 2022, sono moltissime le produzioni nostrane in dirittura di arrivo sul mercato videoludico internazionale. Per favorire ulteriormente la crescita del settore, l'associazione IPID - Italian Party of Indie Developer invita gli autori di tutta Italia a presenziare a Svilupparty 2022, per mostrare al grande pubblico le proprie creazioni.

Per quest'anno, l'appuntamento è a Bologna, presso il TPO - Teatro Polivalente Occupato - situato Via C. Casarini, 17/5, con l'evento che si svolgerà nella giornata di sabato 14 maggio 2022. Contestualmente all'annuncio delle date di Svilupparty 2022, gli organizzatori annunciano l’apertura del Call for Projects, per la presentazione dei progetti da esporre e presentare sul palco durante l’evento.



IPID ricorda che solo i tesserati come soci sviluppatori possono presentare proposte: per questa ragione si annuncia anche l'apertura della nuova stagione di tesseramenti all'associazione. Con un costo di 50 euro annui, l'adesione ad IPID come Socio Sviluppatore offre i seguenti vantaggi:

Possibilità di esporre e presentare i propri lavori durante Svilupparty;

Accesso ai pasti convenzionati (pranzo e cena) e alla birra gratis durante Svilupparty;

Accesso all’Help Line dell’Associazione, per consigli e tutoring sulla produzione del proprio gioco;

Scheda di presentazione con intervista in italiano e inglese, foto durante Svilupparty, video della presentazione, pagine dedicate ai tuoi progetti, attività stampa;

Ovviamente, il pubblico sarà benvenuto all'edizione 2022 di Svilupparty, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela sanitaria.