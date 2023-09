Sviluppatore difende le animazioni facciali di Starfield: sono difficili da realizzare

Starfield è arrivato sui lidi di PC e Xbox e si sta rivelando un grandioso successo. Tuttavia, c'è un punto dolente in particolare che viene lamentato dalla community quando si parla dell'RPG a tema spaziale realizzato da Bethesda: le animazioni facciali di Starfield. Il popolo del web ci ironizza sopra da un po' e ora uno sviluppatore dice la sua.

Si tratta di Delaney King, character tech artist sul cui curriculum compaiono giochi come God of War, che sul proprio profilo Twitter/X ha colto l'occasione per andare in fondo alla questione da un punto di vista tecnico:

"Una cosa che ho notato di Starfield è che i sorrisi dei personaggi hanno un problema con il muscolo orbicolare dell'occhio che non si contrae per dare un «sorriso Duchenne»."

Il risultato è quindi un sorriso che appare forzato. King continua la sua argomentazione spiegando che anche le rotondità delle guance dovrebbero sollevarsi per evitare che il personaggio dia l'impressione di resistere attivamente al sorriso e che questo potrebbe essere il motivo per cui molti NPC nel gioco sembrano quasi dispiaciuti di parlarci.

Lo sviluppatore puntualizza anche il fatto che c'è un ulteriore muscolo che non funziona come dovrebbe, ossia il muscolo zigomatico maggiore. Si contrae quando una persona sorride, sollevando gli angoli della bocca verso l'alto, ma in Starfield questo non avviene.

Concludendo la sua riflessione, King spezza una lancia a favore di Bethesda e di Starfield, sottolineando quanto realizzare le animazioni facciali sia difficile. Questo processo, infatti, richiede un'ottima conoscenza dell'anatomia facciale, il coordinamento con molti altri dipartimenti e una discreta quantità di tempo e denaro.

Anche se non tutta la community è ancora pienamente convinta delle animazioni facciali, nonostante l'analisi tecnica dello sviluppatore dei personaggi di God of War, il successo della space opera di Bethesda cresce, al punto che Starfield ha superato Skyrim come record di giocatori connessi su Steam.